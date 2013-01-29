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Панфилов Вячеслав Егорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.04.1938

Дата смерти

29.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1938

Отец: Панфилов Георгий ( Егор) Иванович

Мать: Панфилова (Белякова) Александра Герасимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.06.1961

Жена: Панфилова (Пенькова) Ольга Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.12.1962

Дочь: Антипова (Панфилова) Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Панфилова (Пенькова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
29.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова (Пенькова) Ольга Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.01.2013
Москва, город федерального значения Москва
НиколоАрхангельский колумбарий 3; 1б; 4ряд; 108 (106?)

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