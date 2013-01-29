Панфилов Вячеслав Егорович
Место рождения
Дата рождения29.04.1938
Дата смерти29.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1938
Бракосочетание
03.06.1961
Рождение ребёнка
13.12.1962
Дочь: Антипова (Панфилова) Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Панфилова (Пенькова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панфилова (Пенькова) Ольга Васильевна
Смерть
29.01.2013
НиколоАрхангельский колумбарий 3; 1б; 4ряд; 108 (106?)