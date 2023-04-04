Эпштейн Федор
Место рождения
Дата рождения29.05.1883
Дата смерти29.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1883
Отец: Эпштейн Григорий
Мать: Эпштейн Ита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эпштейн) Анна
Мать ребёнка: Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
28.09.1932
Сын: Эпштейн Григорий
Мать ребёнка: Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)
Смерть
29.09.1981
Похороны
Неизвестно