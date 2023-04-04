Эпштейн Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпштейн Федор

Место рождения

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

29.05.1883

Дата смерти

29.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1883

Отец: Эпштейн Григорий

Мать: Эпштейн Ита

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эпштейн) Анна

Мать ребёнка: Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Эпштейн Григорий

Мать ребёнка: Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.1981
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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