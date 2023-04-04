Эпштейн Ита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эпштейн) Александра
Отец ребёнка: Эпштейн Григорий
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Отец ребёнка: Эпштейн Григорий
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Эпштейн) Часке
Отец ребёнка: Эпштейн Григорий
Рождение ребёнка
29.05.1883
Сын: Эпштейн Федор
Отец ребёнка: Эпштейн Григорий
Смерть
1932