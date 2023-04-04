Эпштейн Ита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпштейн Ита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эпштейн) Александра

Отец ребёнка: Эпштейн Григорий

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Отец ребёнка: Эпштейн Григорий

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Эпштейн) Часке

Отец ребёнка: Эпштейн Григорий

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
29.05.1883

Сын: Эпштейн Федор

Отец ребёнка: Эпштейн Григорий

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область
Смерть
1932

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