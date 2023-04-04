Эпштейн Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭпштейн Григорий

Эпштейн Григорий

Место рождения

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эпштейн) Александра

Мать ребёнка: Эпштейн Ита

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Мать ребёнка: Эпштейн Ита

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Эпштейн) Часке

Мать ребёнка: Эпштейн Ита

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
29.05.1883

Сын: Эпштейн Федор

Мать ребёнка: Эпштейн Ита

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область
Смерть
Около 1923
Шклов, Шкловский район, Могилёвская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.