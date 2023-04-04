Эпштейн Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эпштейн) Александра
Мать ребёнка: Эпштейн Ита
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Мать ребёнка: Эпштейн Ита
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Эпштейн) Часке
Мать ребёнка: Эпштейн Ита
Рождение ребёнка
29.05.1883
Сын: Эпштейн Федор
Мать ребёнка: Эпштейн Ита
Смерть
Около 1923