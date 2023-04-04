Готлиб (Эпштейн) Ривка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готлиб (Эпштейн) Ривка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Эпштейн Григорий

Мать: Эпштейн Ита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Готлиб) Мария (?)

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Готлиб) Бэла

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Готлиб Гирш

Рождение ребёнка
1884

Сын: Готлиб Эльханан Шауль

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: (Готлиб) Рахель

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Рождение ребёнка
09.05.1888

Сын: Готлиб Яков

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Готлиб-Эпштейн Езекиель

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1896

Сын: Готлиб Лейб

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Готлиб) Юдис

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
27.08.1898

Сын: Готлиб-Эпштейн Абрам

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: (Готлиб) Фрида

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: (Готлиб) Ольга (Гольда)

Отец ребёнка: Готлиб Гирш

Лиепая, Liepāja
Смерть
1939
Лиепая, Liepāja

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