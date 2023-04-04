Готлиб (Эпштейн) Ривка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Эпштейн Григорий
Мать: Эпштейн Ита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Готлиб) Мария (?)
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Готлиб) Бэла
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: (Готлиб) Рахель
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
09.05.1888
Сын: Готлиб Яков
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
28.03.1893
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
1896
Сын: Готлиб Лейб
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Готлиб) Юдис
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
27.08.1898
Сын: Готлиб-Эпштейн Абрам
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: (Готлиб) Фрида
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Рождение ребёнка
07.01.1903
Дочь: (Готлиб) Ольга (Гольда)
Отец ребёнка: Готлиб Гирш
Смерть
1939