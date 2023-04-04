Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)

Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.03.1892

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1892

Отец: Гельштейн Авсей Аарон

Мать: Гельштейн (Шепелева) Софья Савельевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эпштейн) Анна

Отец ребёнка: Эпштейн Федор

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпштейн Федор

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Эпштейн Григорий

Отец ребёнка: Эпштейн Федор

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1948
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1948
Москва, город федерального значения Москва

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