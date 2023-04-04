Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)
Место рождения
Дата рождения23.03.1892
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эпштейн) Анна
Отец ребёнка: Эпштейн Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эпштейн Федор
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Рождение ребёнка
28.09.1932
Сын: Эпштейн Григорий
Отец ребёнка: Эпштейн Федор
Смерть
1948
Похороны
1948