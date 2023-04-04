Гельштейн (Шепелева) Софья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гельштейн Песах
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гельштейн Гирш (Григорий)
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Рождение ребёнка
23.03.1892
Дочь: Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1895
Сын: Гельштейн Идель
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Гельштейн) Тайбеле
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Агурок (Гельштейн) Тайбл
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ашкенази (Гельштейн) Мина
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Гельштейн) Ривка-Рейзл (Ребекка)
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Рождение ребёнка
04.06.1934
Дочь: (Гельштейн) Сара-Бейла
Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно