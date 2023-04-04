Гельштейн (Шепелева) Софья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн (Шепелева) Софья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гельштейн Песах

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельштейн Авсей Аарон

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гельштейн Гирш (Григорий)

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Рождение ребёнка
23.03.1892

Дочь: Эпштейн (Гельштейн) Рохель (Рахиль Рахель)

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1895

Сын: Гельштейн Идель

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Гельштейн) Тайбеле

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Агурок (Гельштейн) Тайбл

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ашкенази (Гельштейн) Мина

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Гельштейн) Ривка-Рейзл (Ребекка)

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
04.06.1934

Дочь: (Гельштейн) Сара-Бейла

Отец ребёнка: Гельштейн Авсей Аарон

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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