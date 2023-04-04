Гельштейн Гирш (Григорий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Гельштейн Авсей Аарон
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гельштейн Лев
Мать ребёнка: Гельштейн Двейра
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.09.1917
Сын: Гельштейн Гдаль
Мать ребёнка: Гельштейн Двейра
Островно, Лепельский район, Витебская область
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно