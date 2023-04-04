Гельштейн (Янкельзон) Двейра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Янкельзон Гдаль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гельштейн Лев
Отец ребёнка: Гельштейн Гирш (Григорий)
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.09.1917
Сын: Гельштейн Гдаль
Отец ребёнка: Гельштейн Гирш (Григорий)
Островно, Лепельский район, Витебская область
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно