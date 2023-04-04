Гельштейн (Янкельзон) Двейра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн (Янкельзон) Двейра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Янкельзон Гдаль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гельштейн Лев

Отец ребёнка: Гельштейн Гирш (Григорий)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.09.1917

Сын: Гельштейн Гдаль

Отец ребёнка: Гельштейн Гирш (Григорий)

Островно, Лепельский район, Витебская область
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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