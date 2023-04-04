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Гельштейн Гдаль

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Место рождения

Островно, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

25.09.1917

Дата смерти

11.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1917

Отец: Гельштейн Гирш (Григорий)

Мать: Гельштейн (Янкельзон) Двейра

Островно, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гельштейн) Вита (Хая)

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
зав.лаборатории в институте им. Бакулева, седечно-сосудистая хирургия
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
кардиолог
Рождение ребёнка
26.01.1948

Сын: Гельштейн Марк (Мордехай)

Мать ребёнка: (Гельштейн) Вита (Хая)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1958

Сын: Гельштейн Григорий

Мать ребёнка: (Гельштейн) Вита (Хая)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.02.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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