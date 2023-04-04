Гельштейн Гдаль
Место рождения
Дата рождения25.09.1917
Дата смерти11.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гельштейн) Вита (Хая)
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Работа или профессия
Неизвестно
зав.лаборатории в институте им. Бакулева, седечно-сосудистая хирургия
Образование
Неизвестно
кардиолог
Рождение ребёнка
26.01.1948
Сын: Гельштейн Марк (Мордехай)
Мать ребёнка: (Гельштейн) Вита (Хая)
Рождение ребёнка
20.02.1958
Сын: Гельштейн Григорий
Мать ребёнка: (Гельштейн) Вита (Хая)
Смерть
11.02.1989
Похороны
Неизвестно