Агурок (Гельштейн) Тайбл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агурок (Гельштейн) Тайбл

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гельштейн Авсей Аарон

Мать: Гельштейн (Шепелева) Софья Савельевна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агурок Янкель Беркович

Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Агурок Пётр (Пейсах Янкелевич) Яковлевич

Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.09.1924

Сын: Агурок Борис (Берк Янкелевич)

Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1931
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

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