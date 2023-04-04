Агурок (Гельштейн) Тайбл
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1920
Сын: Агурок Пётр (Пейсах Янкелевич) Яковлевич
Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович
Рождение ребёнка
20.09.1924
Сын: Агурок Борис (Берк Янкелевич)
Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович
Смерть
1931