Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мадюков Степан Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1934
Сын: Мадюков Николай Степанович
Отец ребёнка: Мадюков Степан Осипович
Рождение ребёнка
22.07.1941
Дочь: Григорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Мадюков Степан Осипович
Смерть
Неизвестно