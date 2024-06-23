Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светкин Никифор Ефимович

Мать: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мадюков Степан Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадюков Степан Осипович

Рождение ребёнка
16.06.1934

Сын: Мадюков Николай Степанович

Отец ребёнка: Мадюков Степан Осипович

Рождение ребёнка
22.07.1941

Дочь: Григорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Мадюков Степан Осипович

Смерть
Неизвестно

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