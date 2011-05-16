Мадюков Николай Степанович 16.06.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мадюков Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1934

Дата смерти

16.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934

Отец: Мадюков Степан Осипович

Мать: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мадюкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадюкова Валентина

Рождение ребёнка
15.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мадюкова Валентина

Смерть
16.05.2011
Димитровград

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