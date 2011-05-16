Мадюков Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1934
Дата смерти16.05.2011
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мадюкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мадюкова Валентина
Рождение ребёнка
15.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мадюкова Валентина
Смерть
16.05.2011
Димитровград