Мадюкова Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМадюкова Валентина

Мадюкова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мадюков Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадюков Николай Степанович

Рождение ребёнка
15.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мадюков Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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