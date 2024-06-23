Мадюков Степан Осипович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мадюков Степан Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мадюков Осип Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
16.06.1934

Сын: Мадюков Николай Степанович

Мать ребёнка: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
22.07.1941

Дочь: Григорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Россия
Смерть
Неизвестно

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