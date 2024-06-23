Мадюков Степан Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мадюков Осип Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1934
Сын: Мадюков Николай Степанович
Мать ребёнка: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
22.07.1941
Дочь: Григорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна
Россия
Смерть
Неизвестно