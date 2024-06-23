Мадюков Осип Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мадюков Осип Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1908 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мадюков Андрей Николаевич

Мать: Северкке

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадюков Иван (Ванька)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мадюков Степан Осипович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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