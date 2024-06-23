Северкке Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеверкке

Северкке

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадюков Осип Андреевич

Отец ребёнка: Мадюков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мадюков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мадюков Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадюков Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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