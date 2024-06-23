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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

НК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мадюков Осип Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мадюков Осип Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадюков Иван (Ванька)

Отец ребёнка: Мадюков Осип Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мадюков Осип Андреевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мадюков Степан Осипович

Отец ребёнка: Мадюков Осип Андреевич

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