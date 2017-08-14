Григорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.07.1941
Дата смерти14.08.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1963
Рождение ребёнка
11.07.1968
Рождение ребёнка
22.04.1972
Смерть
14.08.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область