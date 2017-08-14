Григорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна

Григорьева (Мадюкова) Татьяна Степановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

22.07.1941

Дата смерти

14.08.2017

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1941

Отец: Мадюков Степан Осипович

Мать: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Алексей Гурьевич

Рождение ребёнка
11.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Гурьевич

Рождение ребёнка
11.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Гурьевич

Рождение ребёнка
22.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Гурьевич

Смерть
14.08.2017
Тольятти, Тольятти, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.