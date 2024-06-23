Светкина (Николькина) Ирина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николькин Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светкин Аркадий Никифорович
Отец ребёнка: Светкин Никифор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна
Отец ребёнка: Светкин Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
20.06.1919
Сын: Светкин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Светкин Никифор Ефимович
Смерть
Неизвестно