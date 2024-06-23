Светкина (Николькина) Ирина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светкина (Николькина) Ирина Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николькин Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светкин Аркадий Никифорович

Отец ребёнка: Светкин Никифор Ефимович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светкин Никифор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Отец ребёнка: Светкин Никифор Ефимович

Рождение ребёнка
20.06.1919

Сын: Светкин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Светкин Никифор Ефимович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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