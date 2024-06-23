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Светкин Никифор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светкин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светкин Аркадий Никифорович

Мать ребёнка: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна

Рождение ребёнка
20.06.1919

Сын: Светкин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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