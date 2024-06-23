Светкин Никифор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светкин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светкин Аркадий Никифорович
Мать ребёнка: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадюкова (Светкина) Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна
Рождение ребёнка
20.06.1919
Сын: Светкин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Светкина (Николькина) Ирина Макаровна
Смерть
Неизвестно