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(Хренова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.01.1922

Дата смерти

04.05.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1943 г.р.
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1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1922

Отец: Хренов Иван Иванович

Мать: Хренова Полина

Россия
Рождение ребёнка
22.02.1943

Дочь: Нина Владимировна

Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич

Россия
Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
17.06.1947

Дочь: Борунова Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич

Россия, с. Левинка Тульской обл
Рождение ребёнка
21.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич

Смерть
04.05.1970
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