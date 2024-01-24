(Хренова) Татьяна Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.01.1922
Дата смерти04.05.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1922
Отец: Хренов Иван Иванович
Мать: Хренова Полина
Россия
Рождение ребёнка
22.02.1943
Дочь: Нина Владимировна
Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич
Россия
Рождение ребёнка
06.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
17.06.1947
Дочь: Борунова Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич
Россия, с. Левинка Тульской обл
Рождение ребёнка
21.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаустов Владимир Ильич
Смерть
04.05.1970