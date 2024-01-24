Хренов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1922
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Хренова Полина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Хренова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Иван Иванович
Мать ребёнка: Хренова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хренова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хренова Полина
Смерть
Неизвестно