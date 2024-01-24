Хренов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1922

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Хренова Полина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Хренова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хренов Иван Иванович

Мать ребёнка: Хренова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хренова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова Полина

Смерть
Неизвестно
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