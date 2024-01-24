Хренова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1922
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хренов Иван Иванович
Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хренов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хренов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно