(Фаустова) Нина Владимировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.02.1943
Дата смерти30.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1943
Отец: Фаустов Владимир Ильич
Мать: Татьяна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
10.04.1967
Сын: Козявин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Козявин Михаил Филиппович
Усолье-Сибирское-7, Иркутской области
Рождение ребёнка
09.12.1974
Дочь: Абджалимова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Козявин Михаил Филиппович
г. Северодвинск, Архангельской области
Смерть
30.03.1987