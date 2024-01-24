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(Фаустова) Нина Владимировна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.02.1943

Дата смерти

30.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1943

Отец: Фаустов Владимир Ильич

Мать: Татьяна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
10.04.1967

Сын: Козявин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Козявин Михаил Филиппович

Усолье-Сибирское-7, Иркутской области
Рождение ребёнка
09.12.1974

Дочь: Абджалимова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Козявин Михаил Филиппович

г. Северодвинск, Архангельской области
Смерть
30.03.1987
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