Борунова (Фаустова) Зинаида Владимировна
Место рожденияРоссия, с. Левинка Тульской обл
Дата рождения17.06.1947
Дата смерти10.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947
Отец: Фаустов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1975
Сын: Борунов Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Валерий Викторович Борунов
Рождение ребёнка
07.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валерий Викторович Борунов
Смерть
10.03.2017
Похороны
Неизвестно