Борунова (Фаустова) Зинаида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борунова (Фаустова) Зинаида Владимировна

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Место рождения

Россия, с. Левинка Тульской обл

Дата рождения

17.06.1947

Дата смерти

10.03.2017

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947

Отец: Фаустов Владимир Ильич

Мать: (Хренова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1975

Сын: Борунов Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Валерий Викторович Борунов

Рождение ребёнка
07.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валерий Викторович Борунов

Смерть
10.03.2017
Похороны
Неизвестно

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