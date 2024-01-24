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Фаустов Владимир Ильич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1943 г.р.
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1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916

Отец: Фаустов Илья

Мать: Фаина

Россия
Рождение ребёнка
22.02.1943

Дочь: Нина Владимировна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1947

Дочь: Борунова Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Россия, с. Левинка Тульской обл
Рождение ребёнка
21.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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