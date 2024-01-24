Фаустов Владимир Ильич
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916
Отец: Фаустов Илья
Мать: Фаина
Россия
Рождение ребёнка
22.02.1943
Дочь: Нина Владимировна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
06.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1947
Дочь: Борунова Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Россия, с. Левинка Тульской обл
Рождение ребёнка
21.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно