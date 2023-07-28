Леонтий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Кузьмич
Мать: Анастасия Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Панкратовна
Рождение ребёнка
09.02.1771
Сын: Никифор Леонович
Мать ребёнка: Анисья Панкратовна
Рождение ребёнка
20.01.1774
Сын: Ефим Леонович
Мать ребёнка: Анисья Панкратовна
Рождение ребёнка
25.07.1776
Дочь: Анна Леоновна
Мать ребёнка: Анисья Панкратовна
Смерть
Неизвестно