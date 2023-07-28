Леонтий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтий Андреевич

Леонтий Андреевич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Кузьмич

Мать: Анастасия Демидовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Панкратовна

Рождение ребёнка
09.02.1771

Сын: Никифор Леонович

Мать ребёнка: Анисья Панкратовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1774

Сын: Ефим Леонович

Мать ребёнка: Анисья Панкратовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1776

Дочь: Анна Леоновна

Мать ребёнка: Анисья Панкратовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.