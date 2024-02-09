Никифор Леонович
Место рождения
Дата рождения09.02.1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1771
Отец: Леонтий Андреевич
Мать: Анисья Панкратовна
Рождение ребёнка
28.02.1790
Сын: Василий Никифорович
Мать ребёнка: Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
02.04.1792
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агапия Никифоровна
Мать ребёнка: Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Устинья Никифоровна
Мать ребёнка: Анисья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Яковлевна
Смерть
Неизвестно