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Никифор Леонович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.02.1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1771

Отец: Леонтий Андреевич

Мать: Анисья Панкратовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1790

Сын: Василий Никифорович

Мать ребёнка: Анисья Яковлевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1792

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Анисья Яковлевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агапия Никифоровна

Мать ребёнка: Анисья Яковлевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Устинья Никифоровна

Мать ребёнка: Анисья Яковлевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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