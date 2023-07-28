Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Кузьма Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Демидовна
Рождение ребёнка
13.05.1756
Дочь: Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Анастасия Демидовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Демидовна
Рождение ребёнка
16.05.1759
Сын: Федор Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Демидовна
Смерть
Неизвестно