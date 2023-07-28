Андрей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Кузьмич

Андрей Кузьмич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Кузьма Андреевич

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Демидовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Демидовна

Рождение ребёнка
13.05.1756

Дочь: Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Анастасия Демидовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Демидовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1759

Сын: Федор Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Демидовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.