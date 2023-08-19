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Федор Андреевич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.05.1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1759

Отец: Андрей Кузьмич

Мать: Анастасия Демидовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1780

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Аверкиевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1782

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Аверкиевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1783

Дочь: Ефросиния Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Аверкиевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1788

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1791

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Аверкиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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