Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1759
Отец: Андрей Кузьмич
Мать: Анастасия Демидовна
Рождение ребёнка
29.10.1780
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Аверкиевна
Рождение ребёнка
29.01.1782
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Аверкиевна
Рождение ребёнка
28.09.1783
Дочь: Ефросиния Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Аверкиевна
Рождение ребёнка
08.10.1788
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.06.1791
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Аверкиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно