Анастасия Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1756
Дочь: Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
16.05.1759
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Кузьмич
Смерть
Неизвестно