Анастасия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1756

Дочь: Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Кузьмич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кузьмич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1759

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кузьмич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Кузьмич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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