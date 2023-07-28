Анисья Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
09.02.1771

Сын: Никифор Леонович

Отец ребёнка: Леонтий Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1774

Сын: Ефим Леонович

Отец ребёнка: Леонтий Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1776

Дочь: Анна Леоновна

Отец ребёнка: Леонтий Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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