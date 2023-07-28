Анисья Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1771
Сын: Никифор Леонович
Отец ребёнка: Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
20.01.1774
Сын: Ефим Леонович
Отец ребёнка: Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1776
Дочь: Анна Леоновна
Отец ребёнка: Леонтий Андреевич
Смерть
Неизвестно