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Голицын Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1835

Дата смерти

01.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1835

Отец: Голицын Василий Петрович

Мать: Голицына Софья Алексеевна

Бракосочетание
19.04.1859

Жена: Голицына Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1860

Сын: Голицын Виктор Викторович

Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Галл София Викторовна

Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Голицына Вера Викторовна

Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Голицына Александра Викторовна

Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна

Смерть
01.08.1885
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