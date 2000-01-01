Голицын Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1835
Дата смерти01.08.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1835
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
21.01.1860
Сын: Голицын Виктор Викторович
Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Галл София Викторовна
Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Голицына Вера Викторовна
Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Голицына Александра Викторовна
Мать ребёнка: Голицына Елизавета Николаевна
Смерть
01.08.1885