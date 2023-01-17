Галл (Голицына) София Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти27.07.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1886
Сын: Галл Георгий Александрович
Отец ребёнка: Галл Александр Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1889
Сын: Галл Михаил Александрович
Отец ребёнка: Галл Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1936