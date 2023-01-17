Галл (Голицына) София Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалл (Голицына) София Викторовна

Галл (Голицына) София Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

27.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Голицын Виктор Васильевич

Мать: Голицына Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Галл Георгий Александрович

Отец ребёнка: Галл Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Галл Михаил Александрович

Отец ребёнка: Галл Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галл Александр Александрович

Смерть
27.07.1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close