Галл Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галл Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1860

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Галл Георгий Александрович

Мать ребёнка: Галл София Викторовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Галл Михаил Александрович

Мать ребёнка: Галл София Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галл София Викторовна

Смерть
1920
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