Галл Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1860
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Галл Георгий Александрович
Мать ребёнка: Галл София Викторовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1889
Сын: Галл Михаил Александрович
Мать ребёнка: Галл София Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галл София Викторовна
Смерть
1920