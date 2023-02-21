Голицына (Анненкова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1840
Дата смерти27.01.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
21.01.1860
Сын: Голицын Виктор Викторович
Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Галл София Викторовна
Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Голицына Вера Викторовна
Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Голицына Александра Викторовна
Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич
Смерть
27.01.1886