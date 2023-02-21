Голицына (Анненкова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Анненкова) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1840

Дата смерти

27.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1859

Муж: Голицын Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1860

Сын: Голицын Виктор Викторович

Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Галл София Викторовна

Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Голицына Вера Викторовна

Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Голицына Александра Викторовна

Отец ребёнка: Голицын Виктор Васильевич

Смерть
27.01.1886
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