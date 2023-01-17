Голицына (Корсакова) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Корсакова) Софья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1808

Дата смерти

04.07.1858

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1808

Отец: Корсаков Алексей Иванович

Мать: Корсакова Александра Тимофеевна

Бракосочетание
12.02.1832

Муж: Голицын Василий Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1832

Сын: Голицын Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Петрович

Рождение ребёнка
18.06.1835

Сын: Голицын Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Петрович

Смерть
04.07.1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Воспаление лёгких
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