Голицына (Корсакова) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1808
Дата смерти04.07.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1808
Бракосочетание
12.02.1832
Рождение ребёнка
27.11.1832
Сын: Голицын Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1835
Сын: Голицын Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Петрович
Смерть
04.07.1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Воспаление лёгких