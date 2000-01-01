Корсакова (Надаржинская) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1808
Дочь: Голицына Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842