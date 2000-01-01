Корсакова (Надаржинская) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Надаржинская) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1808

Дочь: Голицына Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Алексей Иванович

Смерть
1842
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