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Голицын Василий Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.11.1800

Дата смерти

24.11.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
12.02.1832

Жена: Голицына Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1832

Сын: Голицын Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.06.1835

Сын: Голицын Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Голицына Софья Алексеевна

Смерть
24.11.1863
Славгород, Сумська область
Паралич мозга