Голицын Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения12.11.1800
Дата смерти24.11.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1832
Рождение ребёнка
27.11.1832
Сын: Голицын Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.06.1835
Сын: Голицын Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Голицына Софья Алексеевна
Смерть
24.11.1863
Славгород, Сумська область
Паралич мозга