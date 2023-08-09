Голицына (Карамышева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Карамышева) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

21.08.1827

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1795

Муж: Голицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Голицына Варвара Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1800

Дочь: Долгорукова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1800

Сын: Голицын Василий Петрович

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.11.1809

Дочь: Наумова Анна Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Смерть
21.08.1827
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