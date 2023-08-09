Голицына (Карамышева) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти21.08.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Голицына Варвара Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1800
Дочь: Долгорукова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1800
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.11.1809
Дочь: Наумова Анна Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Смерть
21.08.1827