Голицына (Карамышева) Екатерина Петровна
женский, родилась Около 1773
умерла 21.08.1827
Супруги
Голицын Пётр Васильевич31.10.1765 г.р.
Дети
Голицына Варвара Петровна1797 г.р.
Долгорукова (Голицына) Елизавета Петровна09.04.1800 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Голицына Варвара Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1800
Дочь: Долгорукова (Голицына) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1800
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
26.11.1809
Дочь: Наумова (Голицына) Анна Петровна
Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич
Смерть
21.08.1827