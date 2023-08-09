Голицына (Карамышева) Екатерина Петровна Около 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Карамышева) Екатерина Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1773

умерла 21.08.1827

Супруги
Голицын Пётр Васильевич31.10.1765 г.р.
Дети
Голицына Варвара Петровна1797 г.р.
Долгорукова (Голицына) Елизавета Петровна09.04.1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1795

Муж: Голицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Голицына Варвара Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
09.04.1800

Дочь: Долгорукова (Голицына) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1800

Сын: Голицын Василий Петрович

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
26.11.1809

Дочь: Наумова (Голицына) Анна Петровна

Отец ребёнка: Голицын Пётр Васильевич

Смерть
21.08.1827

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