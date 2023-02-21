Геворков Арам Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геворков Арам Герасимович

Место рождения

Шеки (бывш. Нуха), Азербайджан

Дата рождения

05.11.1906

Дата смерти

11.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1906

Отец: Геворгянц Герасим Ниазович

Мать: Геворгянц Нварт Минаевна

Шеки (бывш. Нуха), Азербайджан
Бракосочетание
05.12.1930

Жена: Киселёва Валентина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Геворкова Ирена Арамовна

Мать ребёнка: Киселёва Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Валентина Васильевна

Смерть
11.09.1989
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