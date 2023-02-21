Геворков Арам Герасимович
Место рожденияШеки (бывш. Нуха), Азербайджан
Дата рождения05.11.1906
Дата смерти11.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1906
Шеки (бывш. Нуха), Азербайджан
Бракосочетание
05.12.1930
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Геворкова Ирена Арамовна
Мать ребёнка: Киселёва Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселёва Валентина Васильевна
Смерть
11.09.1989