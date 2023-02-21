Геворгянц Герасим Ниазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геворгянц Герасим Ниазович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Геворгянц Ниаз Гаспарович

Мать: Мнацаканова Алмаз Арак

Рождение ребёнка
07.06.1896

Сын: Геворкян Минас Герасимович

Мать ребёнка: Геворгянц Нварт Минаевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кеворков Рубен Герасимович

Мать ребёнка: Геворгянц Нварт Минаевна

Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Геворков Арам Герасимович

Мать ребёнка: Геворгянц Нварт Минаевна

Шеки (бывш. Нуха), Азербайджан
Рождение ребёнка
22.06.1911

Дочь: Геворкова Эмма Герасимовна

Мать ребёнка: Геворгянц Нварт Минаевна

Смерть
1927
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