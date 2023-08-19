Киселёва Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.02.1911
Дата смерти10.01.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1911
Отец: Киселёв Василий Иванович
Мать: Киселёва Агрипина
Бракосочетание
05.12.1930
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Геворкова Ирена Арамовна
Отец ребёнка: Геворков Арам Герасимович
Рождение ребёнка
13.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Геворков Арам Герасимович
Смерть
10.01.1979