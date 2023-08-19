Киселёва Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва Валентина Васильевна

Киселёва Валентина Васильевна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

?.02.1911

Дата смерти

10.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1911

Отец: Киселёв Василий Иванович

Мать: Киселёва Агрипина

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
05.12.1930

Муж: Геворков Арам Герасимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Геворкова Ирена Арамовна

Отец ребёнка: Геворков Арам Герасимович

Рождение ребёнка
13.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геворков Арам Герасимович

Смерть
10.01.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close