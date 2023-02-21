Геворгянц (Арасканян) Нварт Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1896
Сын: Геворкян Минас Герасимович
Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кеворков Рубен Герасимович
Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович
Рождение ребёнка
05.11.1906
Сын: Геворков Арам Герасимович
Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович
Шеки (бывш. Нуха), Азербайджан
Рождение ребёнка
22.06.1911
Дочь: Геворкова Эмма Герасимовна
Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович
Смерть
1927