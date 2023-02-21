Геворгянц (Арасканян) Нварт Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геворгянц (Арасканян) Нварт Минаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1896

Сын: Геворкян Минас Герасимович

Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кеворков Рубен Герасимович

Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович

Рождение ребёнка
05.11.1906

Сын: Геворков Арам Герасимович

Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович

Шеки (бывш. Нуха), Азербайджан
Рождение ребёнка
22.06.1911

Дочь: Геворкова Эмма Герасимовна

Отец ребёнка: Геворгянц Герасим Ниазович

Смерть
1927
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