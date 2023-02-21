Кеворков Рубен Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти14.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
10.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кеворкова Эмма Марковна
Рождение ребёнка
21.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кеворкова Эмма Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кеворкова Эмма Марковна
Смерть
14.05.1957