Кеворков Рубен Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеворков Рубен Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

14.05.1957

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Геворгянц Герасим Ниазович

Мать: Геворгянц Нварт Минаевна

Рождение ребёнка
10.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кеворкова Эмма Марковна

Рождение ребёнка
21.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кеворкова Эмма Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кеворкова Эмма Марковна

Смерть
14.05.1957
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