Ильиных Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Ильиных) Федора Беляевская
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1785 ст.
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение ребёнка
26.01.1789 ст.
Дочь: (Ильиных) Анна Петровна
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение
1793
Отец: Ильиных Яков Иванович
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия
Рождение ребёнка
11.10.1794 ст.
Дочь: (Ильиных) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия