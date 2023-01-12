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Ильиных Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Ильиных Василий Петрович

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Ильиных) Федора Беляевская

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ильиных Егор Петрович

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Ильиных Андрей Петрович

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ильиных Иван Петрович

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Рождение ребёнка
20.07.1785 ст.

Сын: Ильиных Семен Петрович

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.01.1789 ст.

Дочь: (Ильиных) Анна Петровна

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение
1793

Отец: Ильиных Яков Иванович

Мать: (Ильиных) Фекла Никитовна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ильиных Яков Петрович

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Рождение ребёнка
11.10.1794 ст.

Дочь: (Ильиных) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Ильиных, Григорьевна Евдокия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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