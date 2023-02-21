(Ильиных) Фекла Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ильиных Парамон Яковлевич
Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Яковлевна Варвара Елсуфьева
Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Яковлевна Евфросинья Бородина
Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович
Смерть
1792
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович