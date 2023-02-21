(Ильиных) Фекла Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильиных) Фекла Никитовна

(Ильиных) Фекла Никитовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ильиных Парамон Яковлевич

Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Яковлевна Варвара Елсуфьева

Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Яковлевна Евфросинья Бородина

Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович

Смерть
1792
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ильиных Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Ильиных Яков Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close