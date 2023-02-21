Яковлевна (Ильиных) Евфросинья Бородина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевна (Ильиных) Евфросинья Бородина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

1727 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Ильиных Яков Иванович

Мать: Фекла Никитовна

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