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Яковлевна (Ильиных) Евфросинья Бородина
Яковлевна (Ильиных) Евфросинья Бородина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Пол
Женский
Отец
Ильиных Яков Иванович
1727 г.р.
Мать
(Ильиных) Фекла Никитовна
1719 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Ильиных Яков Иванович
Мать:
Фекла Никитовна
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