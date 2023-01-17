Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ильиных Яков Иванович

Мать: Фекла Никитовна

Бракосочетание
После 1786

Муж: Елсуфьев Иван Федотович

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Елсуфьев Иван Федотович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1795

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Елсуфьев Иван Федотович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.01.1802 ст.

Сын: Елсуфьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Елсуфьев Иван Федотович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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