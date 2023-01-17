Яковлевна (Ильиных) Варвара Елсуфьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Ильиных Яков Иванович
Мать: Фекла Никитовна
Бракосочетание
После 1786
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Елсуфьев Иван Федотович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1795
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Елсуфьев Иван Федотович
Рождение ребёнка
28.01.1802 ст.
Сын: Елсуфьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Елсуфьев Иван Федотович